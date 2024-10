Empresas do Paraná

Na cerimônia de premiação das cem maiores empresas do Paraná o destaque foi para as 20 maiores empresas do Estado, dez são cooperativas de produção. As cem maiores empresas do Paraná em 2023 venderam tanto quanto no exercício anterior, trazendo para o caixa R$ 367 bilhões. A maior receita líquida entre as Top-100 paranaenses é da Coamo, a número 2 na lista e a maior cooperativa da América Latina.

Especial de Natal

A programação especial de passeios turísticos com temas natalinos já começou no Paraná. Uma das opções em destaque é o Expresso de Natal, em que passageiros embarcam na Maria Fumaça, uma das locomotivas a vapor mais antigas em funcionamento do Estado, e percorrem um trajeto com duração aproximada de duas horas, entre os municípios de Morretes e Antonina.

Especial de Natal II

As viagens especiais de Natal na Maria Fumaça acontecem durante oito dias do mês de dezembro, com início sempre no município de Morretes e término em Antonina. O passeio, conta, ainda com uma parada ao longo do trajeto, na Chácara Bonita, onde é possível visitar o Museu de Antiguidades.

Trabalhadores temporários

Sondagem realizada pela Fecomércio PR e Sebrae/PR sinaliza que 20,3% das empresas paranaenses pretendem contratar trabalhadores temporários para atender à demanda sazonal de Natal e festividades de encerramento do ano. Esse percentual é superior ao registrado no ano passado, quando 15% das empresas planejavam contratar temporários, e está no melhor patamar desde 2021.