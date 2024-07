O estado do Paraná chegou a 8.645.891 de eleitoras e eleitores, o que representa um crescimento de 2,04% em relação ao eleitorado de 2022. Curitiba é a cidade no estado com o maior eleitorado (1.423.722 pessoas), seguida de Londrina (399.730), Maringá (300.286) e Ponta Grossa (259.463). Os municípios com menos eleitoras e eleitores são Jardim Olinda (1.363), Nova Aliança do Ivaí (1.586), Santa Inês (1.703) e Miraselva (1.851).

Segundo turno

Nas Eleições 2024, São José dos Pinhais (que conta com 222,6 mil eleitores) e Foz do Iguaçu (que tem 204,3 mil eleitores) poderão ter segundo turno pela primeira vez. De acordo com o artigo 3° da Lei n° 9.504/1997, cidades com mais de 200 mil pessoas aptas a votar podem receber um turno extra em pleitos municipais. Dessa forma, caso nenhum dos candidatos a prefeito e vice-prefeito garanta 50% dos votos mais um, sem contar os nulos e os brancos, o segundo turno será realizado no dia 27 de outubro.

Encerramento de mandato

Final de mandato é preciso ter atenção redobrada para evitar condutas proibidas aos agentes públicos. O TCE-PR disponibilizou aos gestores municipais a versão atualizada do Manual de Encerramento de Mandato. Ele reúne as principais regras e vedações válidas neste período, impostas pela LRF e a Lei Eleitoral, normativas do TCE-PR e outros dispositivos legais. O manual está no site do TCE-PR.

Tetos II

O teto de gastos é estabelecido com base no limite da eleição anterior corrigido pelo IPCA. Podem compor esse valor recursos do fundo eleitoral, do próprio candidato, doações de pessoas físicas no limite de até 6% da renda bruta anual e do fundo partidário.

Domingueira

O candidato a prefeito Luciano Ducci (PSB) avisa que a domingueira (passagem a R$ 2,50) vai voltar no sistema de transporte em Curitiba. A domingueira foi criada pelo deputado Beto Richa (PSDB) em 2005 por R$ 1,00 a tarifa. Beto Richa também é pré-candidato a prefeito na capital paranaense. Ducci considera que a tarifa zero pode ser implantada de forma gradativa após a criação do Sistema Único de Mobilidade, proposto pela deputada Luiza Erundina (PSB-SP).

Vagas de emprego

As Agências do Trabalhador do Paraná e postos avançados começam a semana com a oferta de 21.995 vagas de emprego com carteira assinada no Estado. A maior parte é para alimentador de linha de produção, com 5.565 oportunidades. Os interessados devem buscar orientações entrando em contato com a unidade da Agência do Trabalhador de seu município.

Jogos em Paris

Pela primeira vez, uma cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos será feita fora de um estádio. Os espectadores poderão ver um colorido desfile pelo rio Sena, principal artéria do coração do coração da França. A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos Paris 2024 acontece na próxima sexta-feira, 26 de julho. O evento começa às 14h30, no horário de Brasília, com encerramento por volta das 18h.