Eleições 2024

Em Londrina, segundo o levantamento do Paraná Pesquisa, Tiago Amaral (PSD) aparece com 55,6% e Maria Tereza (PP) com 44,4% dos votos válidos. No levantamento espontâneo, Tiago Amaral e Maria Tereza aparecem empatados tecnicamente dentro da margem de erro — que é de 3,5% para mais ou para menos. Tiago foi lembrado por 34,8% dos londrinenses e Maria Tereza por 29,9%. Indecisos somaram 28,6%.

Neste domingo (27) será realizado o segundo turno das eleições municipais em 51 município brasileiros, no Paraná, três cidades terão disputa: Curitiba, Ponta Grossa e Londrina. Os institutos de pesquisa divulgaram os últimos levantamentos antes do pleito. Em Curitiba, a sondagem do Paraná Pesquisas indica que Eduardo Pimentel (PSD) está na frente de Cristina Graeml (PMB). Pimentel aparece na estimula com 48,8%, contra 41,2% de Cristina. Na pesquisa espontânea, quando não são apresentadas nomes aos entrevistados, Pimentel tem 35,3%, contra 31% de Cristina. Neste cenário, os candidatos apresentam empate técnico, dentro da margem de erro de 3,3% para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no TSE sob o número PR-07180/2024.

Turismo O Parque Nacional do Iguaçu e o Parque Estadual de Vila Velha estão entre os dez melhores pontos turísticos do Brasil, de acordo com a plataforma TripAdvisor, uma das mais populares do setor do turismo e viagens. O Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, na região Oeste, ocupava a primeira colocação entre […]

CORREIÇÃO ANUAL Anualmente, é realizada a correição (fiscalização) sobre os serviços da Justiça Federal do Paraná, com objetivo de verificar a regularidade e realizar melhorias. Em Cascavel, a fiscalização ocorreu no último dia 16. A OAB Cascavel (Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção de Cascavel) participou da reunião, momento em que dialogou sobre a atual […]

O presidente da Câmara de Paranaguá, Fábio dos Santos (PSDB), e os vereadores Renan Brito (PP) e Bruno do Idamir (PP), foram alvos de uma operação da Polícia Federal que apura um esquema de compra de votos na eleição de 2024. A ação foi batizada como “operação Voto Não Tem Preço”. Agentes da PF cumpriram oito mandados de busca e apreensão, sendo três deles na Câmara Municipal.

Câmara se manifesta

A Câmara de Paranaguá divulgou uma nota sobre a operação da Polícia Federal. O legislativo confirmou que as ações dos agentes da PF se concentraram nos gabinetes dos parlamentares, “a fim de dar continuidade às investigações a respeito de supostas ilicitudes que teriam sido praticadas durante o último pleito eleitoral”. A nota cita ainda que o legislativo municipal colaborou com a Polícia Federal “a fim de facilitar a obtenção do êxito esperado na diligência”.

Moro defende

O senador Sergio Moro (União Brasil) publicou nas redes sociais uma mensagem de defesa à candidata à prefeita de Curitiba, Cristina Graeml. “Quero registrar o meu repúdio à utilização da máquina pública e aos ataques desleais do sistema contra a candidata Cristina Graeml. Inaceitável e imoral”, escreveu Moro.

Boulos sem Lula

O presidente Lula (PT) desistiu de ir para São Paulo no fim de semana para os atos de campanha com Guilherme Boulos (Psol) programados para sábado (26). Com isso, o presidente também não irá a São Bernardo do Campo (SP) para votar no 2º turno no domingo (27). A Secom (Secretaria de Comunicação Social) informou que a decisão foi do próprio do presidente que não é obrigado a votar por ter 78 anos. O “acidente no banheiro” também pesou na decisão do petista.