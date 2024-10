Contagem regressiva

O deputado Hugo Motta (Rep-PB) tem desafio para se garantir o futuro presidente da Câmara. Por ora tem apoio do Republicanos, Progressistas e PL. Ao se unirem para tirá-lo da reta, os pré-candidatos Elmar Nascimento (União-BA) e Antônio Brito (PSD-BA) já conquistaram o apoio do PDT, União, PSD, PSDB, Cidadania, Avante, Solidariedade e parte do MDB. Também o PSB (Geraldo Alckmin e o prefeito João Campos, do Recife, endossam a dupla) e agora correm atrás do PT, cuja bancada virou a noiva da vez. Elmar ofereceu a vice ao PT. Mas fica a pergunta: se o projeto da dupla vingar, quem será o cabeça de chapa?

Calendário Eleitoral A partir desta terça-feira (22) até 29 de outubro, as eleitoras e eleitores de Curitiba, Londrina e Ponta Grossa, municípios em que haverá segundo turno nas Eleições 2024, não podem ser presos, conforme previsto no Calendário Eleitoral. São exceções casos de flagrante delito, crimes eleitorais, sentenças criminais condenatórias por crimes inafiançáveis ou desrespeito […]

Após 33 anos, um homônimo tentou, mas descobriu que o sobrenome não tem força. Fernando Collor (PSB), filho de Tereza e sobrinho do ex-presidente da República que sofreu impeachment, obteve apenas 569 votos, e não se elegeu vereador em Maceió.

Algo raro em grandes capitais que (inevitavelmente) espelham a política nacional. O presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar (Uniao) transita com desenvoltura na esquerda, centro e direita no Rio. Na sua posse como presidente do União no Estado reuniu presidentes estaduais do PT, PL, PP, entre outras legendas.

As Copas Libertadores e Sul-Americana no Brasil causaram invasão de turistas latinos em três capitais. Dados da Embratur mostram fluxo em BH, São Paulo e Rio. Na capital mineira um aumento de 2.456% no número de passagens vendidas para o Brasil nesta semana. No Rio, mais 369% nos tickets do Uruguai para a cidade maravilhosa e, em SP, ampliação de 155% nos tickets da Argentina.

#Conitec: Consulta Pública avalia incorporação de terapia inovadora no SUS contra câncer de ovário. #Artistas da Junta Cerâmica lançam 1º Circuito de Niterói com exposições e oficinas. #Estoca prevê aumento de 60% no volume de entregas entre outubro e novembro. #Prudential e 123Seguro oferecem seguros massificados. #Shopping Jardim Guadalupe (RJ) promove Feira da Mulher Empreendedora dias 25 e 27. #Brasília tem 8 projetos finalistas no Concurso Inovação.