Coluna OAB Cascavel

A Comissão da Advocacia Iniciante retoma o Projeto de Mentoria no dia 24/04, às 18h45, na sede da OAB Cascavel. O encontro contará com palestras do Dr. Luciano Katarinhuk e do Dr. Helio Ideriha Junior. Será um momento de troca de experiências, fortalecimento da carreira

Cascavel - Com as doações recebidas na campanha de Páscoa, 285 crianças e 35 professores da Escola Municipal Professora Ivone Varela dos Passos tiveram uma Páscoa mais doce e especial. A ação reforça o espírito de solidariedade e o compromisso com a comunidade. A todos que contribuíram, nosso sincero agradecimento.

DEBATE

A Comissão da Advocacia Pública promoveu, no último dia 15, um debate com o Dr. Gabriel Legér, Procurador-Geral do MP de Contas junto ao TCE-PR. A conversa abordou direitos, regime jurídico e interpretações do Tribunal, com foco na advocacia pública municipal. Segundo a presidente da OAB Cascavel, Dra. Silvia Massaro, o debate reforça o compromisso com a valorização da advocacia pública. Também participaram o conselheiro estadual Jurandir Parzianello e a presidente da comissão, Dra. Rosenilda Ozório, que destacou o alto nível técnico do encontro e a abertura para estudos em prol da classe.

GESTÃO

A nova diretoria da OAB Cascavel completou seus primeiros 100 dias de gestão com ações e resultados concretos. O trabalho constante de escuta ativa e diálogo tem sido fundamental para fortalecer a relação com a sociedade civil. Esses primeiros passos são apenas o começo de uma jornada que seguirá com muito empenho para alcançar mais conquistas.

COMISSÃO DA ADVOCACIA INICIANTE

A diretora de Interiorização da Comissão da Advocacia Iniciante da OAB Paraná, Fabiana Stefanello, está à disposição para auxiliar nas demandas dos advogados do interior do estado. A diretoria tem como objetivo facilitar a comunicação e aproximar as subseções da seccional, garantindo o atendimento das necessidades da nossa região.