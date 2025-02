Coluna OAB Cascavel

POSSE DA NOVA DIRETORIA

Cascavel - A OAB Cascavel viveu um momento histórico com a posse de Silvia Massaro como presidente para o triênio 2025-2027. Sua ascensão marca o retorno de uma mulher ao comando da instituição após 24 anos, simbolizando avanços na representatividade feminina. A solenidade contou com a presença de autoridades estaduais e municipais, reafirmando o protagonismo de Cascavel no cenário jurídico do Paraná.

DISCURSO DE POSSE

Em seu discurso de posse, Silvia Massaro destacou a importância da união para uma OAB Cascavel mais forte e representativa. Com uma campanha propositiva, ela reuniu grupos antes divergentes, consolidando um novo momento para a advocacia da região. Silvia também ressaltou a continuidade do legado das gestões anteriores e reforçou seu compromisso com as prerrogativas e o fortalecimento da classe. Além disso, destacou o avanço da representatividade feminina na profissão: “Cada advogada me representa e tem minha admiração”, declarou.

JURAMENTO

A OAB Cascavel recebeu 25 novos advogados da região em sua primeira sessão solene do ano. O ato foi conduzido pelo secretário-geral adjunto da OAB Paraná, Eder Fabrilo Rosa, reforçando o compromisso com a ética, a justiça social e as prerrogativas da classe. O juramento marca a entrada oficial dos profissionais na Ordem dos Advogados do Brasil, sendo etapa essencial após a aprovação no Exame da OAB.