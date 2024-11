Coluna OAB Cascavel

A magia e a solidariedade natalina preenchem o Natal da OAB Cascavel. A Subseção está arrecadando doces e brinquedos para alegrar o fim de ano das crianças cascavelenses. As doações podem ser feitas até o dia 13 de dezembro nos pontos de coleta: mercados Muffato ou na sede da entidade (Av. Assunção, 668). A OAB Cascavel também adquirirá panetones para doação a partir do valor arrecadado pelo Curso de Oratória.

A OAB Cascavel terá a honra de contar, a partir de janeiro, com 07 nomes atuando na OAB Paraná: Charles Lustosa; Clarissa Sgarioni; Jurandir Parzianello; Vanessa Barros; Doralice Fagundes; Suzana Perboni e Lucas Velasco. Os advogados renomados certamente representarão a Subseção com maestria e potencializarão ainda mais seus trabalhos em prol do Direito e da sociedade.

No último dia 22, a advocacia elegeu os próximos nomes da gestão das Subseções e da Seccional. A chapa “OAB para Todos” foi eleita para liderar a OAB Cascavel (Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção de Cascavel). Do total de votos válidos, 56,59% foram para a Chapa 11 – “OAB para Todos” e 43,41% para a Chapa 10 – “Pela Ordem”. A diretoria que assume a partir do dia 1º de janeiro é: Silvia Mascarello Massaro (presidente); Eduardo Biavatti Lazarini (vice-presidente); Eliane Deola (secretária-geral); Carla Kelli Schons (secretária-geral adjunta); e Josnei Oliveira da Silva (tesoureiro).

Projeto Falcão O governador Ratinho Júnior (PSD) apresentou na reunião do Conselho Nacional dos Comandantes-Gerais das Polícias Militares, em Foz do Iguaçu, o Projeto Falcão do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas do Paraná. Desde 2023, as aeronaves Robinson 66 (Falcão 12 e Falcão 13) com equipamentos de alta tecnologia se tornaram ferramenta na […]

Cuida Paraná No encontro com lideranças em Curitiba, o secretário Santin Roveda (Justiça e Cidadania) apresentou o programa Cuida Paraná que objetiva cuidar das pessoas em situação de vulnerabilidade, com foco especial na população em situação de rua e migrantes. O programa tem como proposta fechar ciclos: cuidar das pessoas e dos espaços públicos, promovendo […]

A campanha “OAB em Via Pública” continua arrecadando alimentos e roupas em prol das pessoas com deficiência. É possível abraçar a ação até o dia 1º de dezembro. As arrecadações são feitas nos mercados Muffato e na sede da Subseção (Av. Assunção, 668). As duas ações de solidariedade são promovidas pela Comissão de Acessibilidade e Direitos da Pessoa com Deficiência e contam com patrocínio da Tarobá, Muffato e Grupo Open.

CRÉDITO DE CARBONO

A Comissão de Direito Digital e Inovação da OAB Cascavel promoverá um workshop sobre Mercado de Crédito de Carbono no Agro. O objetivo é explicar aos advogados e à comunidade em geral como atuar no processo de obtenção dos créditos de carbono, desde a propriedade elegível a até a comercialização internacional. Não é necessário se inscrever, basta comparecer na nossa sede da entidade no dia 28 de novembro, às 18h30. Os palestrantes são: Cláudia Braun; Marco Portes; e Daiane Bertol.

DIREITO IMOBILIÁRIO

Na sexta-feira (29), a Comissão de Direito Imobiliário da OAB Cascavel realizará a última reunião ordinária de 2024. A pauta da reunião será aberta justamente para que os advogados apresentem ideias para a evolução da Comissão no próximo ano — será um momento de refletir sobre os avanços alcançados ao longo do ano e planejar um 2025 repleto de realizações e sucesso. O encontro ocorrerá na sede da Subseção, às 08h30.

PRERROGATIVAS PROFISSIONAIS

Na quarta-feira (27), a Comissão de Defesa das Prerrogativas Profissionais da OAB Cascavel realizou uma reunião para dialogar sobre pautas importantes e atividades da advocacia. Durante o encontro, os advogados conversaram sobre situações reais que afetam o exercício da profissão, e buscaram soluções conjuntas para fortalecer a defesa das prerrogativas, garantindo respeito e valorização da advocacia.