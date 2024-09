Coluna OAB Cascavel

DOAÇÃO DE TABLETS

A Comarca de Cascavel avançou rumo à modernização e à celeridade processual, com a entrega de oito tablets ao Tribunal do Júri. A iniciativa, liderada pela OAB Cascavel (Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção de Cascavel) – por meio da Comissão de Execução Penal e em parceria com advogados e membros da comunidade jurídica – visa aprimorar a eficiência das cerca de dez sessões de julgamento realizadas mensalmente, proporcionando aos jurados acesso imediato a documentos e imagens pertinentes aos processos.

DOAÇÃO DE TABLETS II

A cerimônia de entrega dos tablets ocorreu nesta segunda-feira (02), no salão do Tribunal do Júri. A solenidade contou com a presença de representantes da OAB Cascavel, do promotor de Justiça, Alex Fadel e do juiz da 1ª Vara Criminal, Dr. Marcelo Carneval. Também participaram da cerimônia a delegada da Caixa de Assistência dos Advogados da OAB Cascavel, Sílvia Regina Mascarello Massaro; o tesoureiro da OAB Cascavel, Charles Lustosa; e demais membros das Comissões de Processo Penal e Direito Criminal.

DESMISTIFICANDO LEILÕES

O leiloeiro Joney Marcelo realizou uma palestra na OAB Cascavel. O encontro, que ocorreu no último dia 30, visou esclarecer os leilões ao proporcionar conhecimento técnico e especializado para os advogados. O evento foi realizado pela Comissão de Direito Imobiliário.

GESTÃO

Ocorreram alterações na diretoria da OAB Cascavel. O advogado Josnei da Silva, anteriormente secretário-geral, solicitou licenciamento do cargo pelo período de 16/08 a 07/10/2024, em razão de sua candidatura a vereador de Cascavel. Também houve mudança do cargo da advogada Clarissa Sgarioni, de secretária-geral adjunta para secretária-geral. O advogado Alysson de Aguiar foi nomeado secretário-geral adjunto, no período de 16/08 a 07/10/2024. O advogado Alessandro Vieira assume o cargo de diretor de Prerrogativas e a advogada Amanda Kern, o cargo de diretora da Jovem Advocacia, ambos até o final da atual gestão.

PRÓXIMOS EVENTOS

A OAB Cascavel se prepara para grandes eventos que ocorrerão em setembro: Treinamento Smart Cities Restaurativas: do planejamento à ação (12/09); I Seminário de Direito Previdenciário do Oeste do Paraná (13/09); e Workshop de Direito das Famílias (20/09). Mais informações sobre os eventos podem ser adquiridas nas redes sociais da Subseção (@oabcascavel)