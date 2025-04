Coluna Isto Posto: AS BOFETADAS

Cascavel - Professor Atos Pimentel, uma das mais brilhantes autoridades em conhecimento de energia nuclear, ministrava por aqui uma aula na ADESG – Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra – sobre aquela sua especialidade e, se debruçando sobre o urânio enriquecido, explicava:

– “Vejam os senhores. O urânio enriquecido é o material que vai para a turbina para abastece-la e, ao ser consumido deixa, como resultado, o plutônio, que também chamamos de cinza ou lixo nuclear. E é com esse plutônio que se faz a bomba atômica. Ninguém manipula a não ser técnicos americanos que na hora de recolhe-lo vêem ao Brasil com caixas de chumbo, só eles entram na turbina, juntam o plutônio e levam embora. Os EE.UU. não repassam tecnologia, apenas permitem o uso da energia gerada por esse meio, e é assim que funciona a Angra-1. Já para a Angra-2, sim, o Brasil comprou a tecnologia da Alemanha e a nós pertence as sobras do urânio enriquecido,” o plutônio.

A palestra foi brilhante em detalhes que, por serem longos, não cabem aqui, mas o professor Atos, em meio a sua fala, decidiu apontar um detalhe que ficou marcado. Disse ele:

– Já imaginaram um produto desses, envolvido em tão alta responsabilidade e tão perigoso, nas mãos daquele “Três Bofetadas”, se o comunismo se instalasse no Brasil.?

Fiquei intrigado e, ao final da aula, como não me foi possível falar com o palestrante – viajou em seguida – procurei o coordenador do curso – Major Monerat – e perguntei a ele “quem era o “Três Bofetadas” e o major explicou:

-Três Bofetadas é o apelido do petista e terrorista José Genoíno, que agora está preso e, o apelido lhe foi dado quando da prisão para que identificasse quem dos terroristas, quais criminosos andavam agindo na região do Araguaia, matando e mutilando gente inocente. E o apelido foi colocado quando lhe foi ordenado que apontasse os demais terroristas do Araguaia e foi – segundo Monerat – necessária uma bofetada para que ele começasse a falar e, depois, outras duas para ele “parar de falar”. “Foram, portanto, três bofetadas”, completou o Major.