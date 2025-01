Coluna ADI pelo Paraná

IPVA

Paraná - Os motoristas paranaenses terão alguns dias a mais para garantir o desconto de 6% do IPVA. As datas para o pagamento em cota única ou para as primeiras parcelas serão adiadas com base no final das placas: finais 1 e 2 (dia 24), finais 3 e 4 (dia 27), finais 5 e 6 (dia 28), finais 7 e 8 (dia 29) e finais 9 e 0 (dia 30). A medida foi tomada após uma instabilidade nesta segunda-feira (20), data programada inicialmente para vencer o IPVA 2025 de veículos com placas com final 1 e 2.

Compagas

O governador Ratinho Junior conheceu na Compagas os planos de investimentos da companhia até 2029. Serão investidos R$ 505 milhões na interiorização e expansão da rede de distribuição do gás. Desde 2024, a Compagas é uma empresa privada, sob controle acionário da Compass, integrante do Grupo Cosan. Atualmente, a empresa tem 58,7 mil clientes no Paraná, com um volume de 712 mil metros cúbicos por dia e uma rede de mais de 900 quilômetros. Com os planos de ampliação dos próximos cinco anos, o número de clientes deve chegar a 65 mil.

Guarapuava-Curitiba

A Azul anunciou uma nova linha de voos diretos a partir de Curitiba. Com operações a partir de 10 de março, Guarapuava terá voos diretos para o Aeroporto Internacional Afonso Pena em São José dos Pinhais. As operações serão às segundas, quartas, sextas e aos domingos. Os voos decolam às 13h de Curitiba, com chegada às 14h15 em Guarapuava. A volta tem decolagem prevista para às 14h55 e pouso para às 16h.

Expansão

O IBGE estimou a produção agrícola em 2025 e o Paraná se destaca com a maior expansão agrícola nos estados do sul e sudeste – deve colher 45,2 milhões de toneladas de cereais, leguminosas e oleaginosas, aumento de 20,5% em relação a 2024. A soja deve crescer 20%, passando de 18,6 milhões para 22,4 milhões de toneladas. O milho também terá alta de 20,6%, saltando de 15,1 milhões para 18,2 milhões de toneladas. O estado também verá aumentos significativos na produção de trigo (26,9%), feijão (24%) e outros grãos como cevada, aveia e arroz. Com essa expansão, o Paraná deverá alcançar 14% da produção nacional, ficando atrás apenas do Mato Grosso.