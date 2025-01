Coluna ADI pelo Paraná

Os 38 vereadores de Curitiba já apresentaram 80 projetos neste ano. Entre eles, o do vereador Bruno Secco (PMB) que proíbe a Marcha da Maconha e de outros “eventos, reuniões, ou práticas análogas, que façam apologia ao consumo de drogas ilícitas que causem dependência física e/ou psíquica”. Já Eder Borges (PL) pretende multar em R$ 1 mil quem for flagrado utilizando drogas ilícitas em áreas e logradouros públicos (como avenidas, ruas, calçadas e parques). A multa pode dobrar caso a infração seja cometida em alguns estabelecimentos (como escolas ou hospitais, parques ou praças).

O Paraná está recebendo R$ 16 milhões do governo federal para o campus da UFPR do Pontal do Paraná – Centro de Estudos do Mar e mais R$ 2 milhões para o IFPR Paranaguá, diz a deputada Gleisi Hoffmann (PT) que destaca que as universidades federais do Paraná terão R$ 877 milhões em 2025.

Paraná - O investimento com recursos próprios para 2025 será o maior dos últimos 10 anos no Paraná . Os mais de R$ 6,3 bilhões previstos no orçamento estadual significam um aumento mais do que expressivo em obras e melhorias em diversas cidades paranaenses ao longo dos próximos meses. “O Estado fez o dever de casa, colocou as contas em dia e agora tem uma situação confortável de arrecadação e organização fiscal que permite investir mais”, disse o secretário Norberto Ortigara (Fazenda).

Na carne Paraná - Impulsionado pelo aumento expressivo na exportação de carne bovina que alcançou 56,8%, entre 2023 e 2024, o Paraná liderou o segmento brasileiro de vendas internacionais de proteínas animais. Em 2024, o estado contribuiu com 25,5% em volume das três principais carnes – bovina, suína e de frango – e com 17,9% […]

Paraná - Um segundo pode mudar tudo. Uma parada cardíaca mudou a vida de Daniel Blake, no longa britânico “Eu, Daniel Blake”, que parou sua rotina de trabalho e não conseguiu amparo do governo por dificuldade em lidar com a burocracia. A trama, porém, ganha contornos interessantes pelo acompanhamento com uma família com quem o […]

Suspensão

O TCE suspendeu a licitação da prefeitura de Almirante Tamandaré para concessão, execução de obras e a prestação de serviços de expansão, operação e manutenção da rede de iluminação pública da cidade da região metropolitana de Curitiba. O conselheiro Durval Amaral atendeu pedido da Brasiluz Eletrificação e Eletrônica que apontou equívoco na definição do valor total estimado do contrato em R$ 64.037.851,64. Segundo ela, este deveria ser de R$ 161.973.126,00, levando-se em conta o valor de R$ 40,45 mensal por ponto de iluminação e um parque de 11.123 pontos, bem como um período de concessão de 30 anos, conforme definido no próprio instrumento convocatório da licitação.

Saúde em SJP

O secretário Beto Preto (Saúde) e a prefeita Nina Singer (PSD) vistoriaram as obras do Ambulatório Médico de Especialidades (AME) e do Novo Hospital Municipal em São José dos Pinhais. As duas obras custam R$ 192 milhões. A obra do hospital tem investimento total de R$ 169 milhões – R$ 60 milhões do Estado e R$ 109 milhões da prefeitura – é um dos destaques em estruturas de saúde na RMC. A unidade, com 22.173 metros quadrados, será equipada com 300 leitos, UTIs adulto e neonatal, maternidade cirúrgica, cuidados paliativos e especialidades como neurologia e psiquiatria. Atualmente, sua execução está em cerca de 8%.

Prioridade

“A saúde é uma prioridade no governo Ratinho Junior. Investir na ampliação de hospitais e na criação de novas unidades mostra nosso compromisso em levar atendimento de qualidade a todas as regiões do Estado. Com o novo hospital, a capacidade de internamentos será ampliada em 36% e o número de cirurgias em 50%, fortalecendo inclusive o atendimento em emergência na região”, disse Beto Preto.