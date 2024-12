Coluna ADI pelo Paraná

O governador Ratinho Júnior (PSD) enviou à Assembleia Legislativa projeto de lei que prevê a isenção de motocicletas de até 170 cilindradas do pagamento do IPVA. A medida vai atender mais de 732 mil motos já em janeiro de 2025. Atualmente, a isenção é válida apenas para motos abaixo de 125 cilindradas com mais de 10 anos de idade. Pelas novas regras propostas, todas as motocicletas de até 170 cilindradas deixarão de pagar IPVA, independente do ano de fabricação. A média do imposto cobrado desses proprietários é de R$ 474.

Céu Azul terá o maior volume de obras de duplicação em quatro trechos. Em Matelândia, dois trechos; em Medianeira, será implantado um viaduto; em São Miguel do Iguaçu, dois viadutos; em Santa Terezinha de Itaipu e Foz do Iguaçu, mais pistas adicionais. A BR-277 em Foz terá ainda viaduto e duas passarelas para pedestres no km 732, junto à aduana Brasil – Paraguai e à Ponte da Amizade.

O edital do Lote 6 das novas concessões rodoviárias do Paraná vai concluir a duplicação da BR-277 do perímetro urbano de Cascavel a Matelândia, na região Oeste. Serão 69,1 quilômetros de novas pistas duplas, além de várias outras obras. O leilão está marcado para o dia 19 de dezembro, na B3, a Bolsa de Valores do Brasil.

Tarifa Zero O prefeito eleito Renato Silva (PL) anunciou que o transporte coletivo de Cascavel será gratuito aos domingos a partir de 5 de janeiro para todas as linhas. Aos domingos, cerca de 10 mil passageiros usam o transporte coletivo A passagem em Cascavel custa atualmente R$ 4,65 e a cidade conta com uma frota […]

NATAL SOLIDÁRIO A OAB Cascavel (Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção de Cascavel), por meio da Comissão de Acessibilidade e Direitos da Pessoa com Deficiência, está promovendo a campanha Natal Solidário. A ação arrecada brinquedos e doces destinados às crianças carentes de Cascavel. As doações podem ser feitas até o dia 13 de dezembro nos […]

O Paraná avança na conectividade internacional com o início dos voos diretos entre Curitiba e Assunção operados pela Azul. O voo inaugural decolou na terça-feira (3), pela manhã do Aeroporto Internacional Afonso Pena e o primeiro voo de Assunção para Curitiba pousou às 16h25. Os dois voos estavam lotados, demonstrando a alta demanda por essa nova rota.

A Reserva Hídrica do Futuro, projeto desenvolvido pela Sanepar com o apoio técnico e ambiental do Instituto Água e Terra, já revitalizou mais 300 hectares de áreas de várzea no entorno do rio Iguaçu. A ação se deu por meio de intervenções como perfurações nas cavas, implementação de wetlands (tecnologia de tratamento de efluentes), limpeza do rio e criação de parques. O objetivo é a recuperação ambiental em um trecho de 150 quilômetros do rio, englobando 16 municípios, entre Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, e Porto Amazonas, nos Campos Gerais.

O rio Iguaçu é formado pelo encontro dos rios Ivaí e Atuba. São 1.320 quilômetros de curso, ligando a Serra do Mar ao extremo Oeste do Paraná, em Foz do Iguaçu, passando por três planaltos até desaguar no rio Paraná (cerca de 28% do território paranaense). O Iguaçu colabora também na proteção de espécies do bioma da Mata Atlântica. O Parque Nacional do Iguaçu, por exemplo, abriga nos 225 mil hectares de floresta mais de 340 espécies de aves, 70 espécies de mamíferos e 700 espécies de borboletas.

Em 2026 estarão em disputa duas vagas no Senado, que são de Oriovisto Guimarães (Podemos) e Flávio Arns (PSB). O ex-senador Álvaro Dias (Podemos) anda visitando vários municípios do Paraná, conversando sobre política e deixando claro que pode sim ir para mais uma disputa eleitoral.