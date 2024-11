Coluna ADI pelo Paraná

“Como eu fui líder de todos os governos e mantive relação de confiança e lealdade com todos eles, enquanto no exercício da minha função, e nunca saí com nenhum problema de relacionamento com nenhum desses grupos com os quais eu pude contribuir para que eles pudessem entregar ao Brasil aquilo que prometeram, eu sou sempre lembrado, porque é uma questão de expectativa de desempenho. Estamos com dificuldade, chama o Ricardo que ele vai resolver” – do deputado Ricardo Barros (PP) sobre a possibilidade ocupar novamente a liderança do governo na Câmara dos Deputados.

Foz do Iguaçu venceu o Prêmio Estadual de Microcrédito Fomento Paraná e Sebrae/PR 2024. Esta é a 9ª edição do prêmio. “Temos estrutura e espaço dedicado só para isso, fazemos recepção, análise, orientação, liberação, renegociações, tudo centralizado em um único lugar, o que nos proporciona melhor atendimento para o empreendedor. Para 2025, vamos mais motivados e com certeza queremos esse troféu de novo”, disse Volnei Lampert, do Banco do Empreendedor.

Afastado



O CNJ afastou o juiz Sandro Nunes Vieira, da 1ª Vara Federal de Paranaguá, por suspeita de envolvimento na campanha do PL para desacreditar as urnas eletrônicas. Vieira foi citado no relatório final do inquérito do golpe, elaborado pela PF, que levou ao indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de 36 aliados.

Nova frota



O BNDES liberou R$ 380 milhões para Curitiba comprar 54 ônibus elétricos que vão circular na linha do Novo Inter 2, adiantou o prefeito Rafael Greca (PSD). “Curitiba avança na eletromobilidade e, nos 50 anos do BRT, modelo que consagrou a cidade como pioneira em solução para o transporte, afirma a excelência do ônibus rodoviário e agora, com os ônibus elétricos, vamos ter um modelo sustentável no metrô de superfície, que são as canaletas, que já somam 80 quilômetros”, disse Greca. Os recursos do BNDES são do Novo PAC.

Rota do Vinho



A Secretaria da Agricultura e do Abastecimento está estruturando a Rota Uva e Vinho Paraná que vai conectar as propriedades produtoras de uva e vinho em um novo produto turístico: enoturismo. A rota vai identificar os vinhedos e vinícolas e fornecerá informações históricas e regionais de interesse aos visitantes. Em 2023 o VBP da uva no Paraná foi de R$ 261,7 milhões – 45,8 mil toneladas da fruta. Marialva é a cidade que mais produz uva com um VBP de R$ 70,4 milhões e uma produção de mais de 10 mil toneladas. Seguida por Uraí com VBP de R$ 10,9 milhões e 1,6 mil toneladas, e Rosário do Ivaí com R$ 10,1 milhões e 1,5 mil toneladas.