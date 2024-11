Coluna ADI pelo Paraná

Nova eleição

A nova eleição para Mesa Diretora da Assembleia Legislativa será na segunda-feira (11) e traz segurança jurídica depois que a PGR ingressou com ações contra a antecipação das eleições em vários legislativos do país. A nova eleição não deve alterar o resultado do pleito de agosto: Alexandre Curi (PSD) presidente, Flávia Francischini (UB) vice-presidente e Gugu Bueno (UB) primeiro secretário.

Digital

A ação Redes de Formação em Cultura Digital vai selecionar 30 projetos sociais do Paraná para participar de oficinas e palestras sobre visibilidade e engajamento nas plataformas digitais. Os projetos receberão apoio de professores, empreendedores, estudantes, especialistas e convidados. Os encontros serão em Curitiba, de 13 a 16 e cada projeto selecionado receberá um auxílio de R$ 1 mil para participar.

Patrocínio

A Itaipu Binacional abriu até 30 de novembro as inscrições para concessão de patrocínios a eventos esportivos. O resultado será divulgado até o dia 31 de dezembro. Poderão participar entidades sem fins lucrativos com um ano de constituição. O edital está disponível no https://www.itaipu.gov.br/sala-de-imprensa/patrocinios.

Precatórios