Coluna ADI pelo Paraná

Mutirão

O Procon do Paraná faz um mutirão de renegociação de dívidas até 30 de novembro. É possível negociar dívidas em atraso no cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado e outras modalidades de crédito contraídas com bancos. Os consumidores não vão conseguir negociar dívidas que tenham bens dados como garantia, como financiamento de veículos, motocicletas ou imóveis, ou contratos que estejam com as parcelas em dia.

Mais inteligentes

As cidades de Curitiba e Assaí receberam em Barcelona, na Espanha, o troféu das Sete Comunidades Mais Inteligentes do Mundo pelo Fórum de Comunidades Inteligentes (ICF). Em junho, as duas cidades entraram no ranking TOP7, que inclui além dos municípios paranaenses, as cidades de Coral Gables (EUA), Durham (Canadá), Fredericton (Canadá), Hilliard (EUA) e Yunlin (Taiwan).

Fórum de Mercado

Na quarta-feira (06), o Sistema Ocepar promove o Fórum de Mercado, por meio da plataforma Microsoft Teams, das 14h às 17h10. O evento é destinado a executivos comerciais e de mercado, dirigentes e técnicos das cooperativas paranaenses. A programação contempla a apresentação de três palestras, com a presença de especialistas nos assuntos.

Fórum de Mercado II

A primeira será sobre o cenário econômico no Brasil e no mundo. Na sequência, a palestra sobre o “Posicionamento: da estratégia à vantagem competitiva”. “Sabedoria comercial: centralidade no associado” é o tema que será abordado na última apresentação. O evento será encerrado tratando sobre o Plano Paraná Cooperativo 300 (PRC300), o planejamento estratégico de desenvolvimento sustentável do cooperativismo paranaense.