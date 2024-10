Coluna ADI pelo Paraná

Orçamento

As universidades estaduais do Paraná terão um orçamento recorde em 2025. Serão R$ 3,6 bilhões destinados às sete instituições paranaenses de Ensino Superior, maior valor registrado até hoje para a rede. As universidades são: a UEL, UEM e UEPG, Unespar, UENP, Unicentro e Unioeste.

Orçamento e eleição

Os deputados Luiz Cláudio Romanelli (PSD), Evandro Araújo (PSD), Alexandre Teixeira (PSD) e Hussein Bakri (PSD) conversaram sobre a votação do orçamento de 2025 estimado em R$ 78,7 bilhões. Romanelli é presidente da Comissão do Orçamento; Evandro Araújo, relator da proposta orçamentária; Bakri, líder do Governo; e Alexandre Curi, presidente eleito do legislativo. “Um encontro produtivo em que também pudemos conversar sobre as eleições municipais e o excelente desempenho do PSD”, disse Romanelli.

Fora

Após 70 ações – 22 em Cascavel, 18 em Curitiba e três em Toledo – a Voepass encerrou as operações no Paraná. Esta é mais uma medida tomada como resultado do acidente com o voo que partiu de Cascavel e caiu em Vinhedo (SP), no dia 9 de agosto, matando todos os 62 ocupantes. O enxugamento da malha aérea da empresa iniciou ainda em agosto, com a desativação da linha Cascavel-Guarulhos, à época anunciada como apenas temporária, e o último voo desativado foi o que ia de Maringá a São Paulo.

Na Europa

Nos próximos 15 dias, o prefeito Rafael Greca (PSD) apresenta em Barcelona (Espanha) e Roma (Itália) as experiências da gestão em Curitiba. Greca ainda terá uma audiência com o Papa Francisco no Vaticano. Na comitiva, os secretários Luiz Gusi (Segurança Alimentar) e Cristiano Hotz (Finanças) e o assessor Lucas Navarro. De sexta-feira, 1º de novembro, até dia 15 de novembro, o prefeito eleito Eduardo Pimentel (PSD) comandará a prefeitura.