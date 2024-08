Cascavel está enlutada

ESPLANADA

A sucata do foguete

A sucata do foguete Nove anos depois de romper o acordo com o Governo da Ucrânia e 19 anos após a criação do projeto Cyclone, só há dias o Governo do Brasil se lembrou do tamanho da conta que ficou para a União. Agora com o pé no chão, depois do foguete que não subiu […]