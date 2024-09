Café Qualidade

Cafeicultores de todo o Estado já podem se inscrever na 22ª edição do Concurso Café Qualidade Paraná. A cerimônia de premiação do evento será em Curitiba. As inscrições podem ser feitas até 30 de setembro nas unidades do IDR-Paraná ou nos sindicatos rurais. O encerramento do concurso Café Qualidade Paraná será realizado em 12 de novembro.

Pesca proibida

Em razão do período crítico de escassez hídrica em decorrência da longa estiagem no Estado, o Instituto Água e Terra (IAT) proibiu a pesca, em todas as suas modalidades, em quatro Bacias Hidrográficas do Paraná: Rio das Cinzas, Ivaí, Piquiri e Tibagi. A medida veda também o transporte de pescados sem a devida comprovação de origem.

PcD

O deputado federal Beto Preto (PSD) manifestou seu apoio à criação da Política Nacional de Atenção aos Portadores de Fibromialgia, votando a favor do projeto de lei que foi aprovado pela Câmara dos Deputados. A proposta, que segue agora para o Senado, estabelece uma série de diretrizes para o tratamento e inclusão das pessoas com fibromialgia, doença que passa a ser reconhecida oficialmente como deficiência.

Festa Literária

A Festa Literária de Maringá (FLIM) começou na quarta-feira (11) e tem programação até domingo (15). Neste ano, por conta das obras do Eixo Monumental, todas as atividades serão no Teatro Calil Haddad. Entre as atividades previstas na programação estão mesas e bate-papos literários, oficinas, contação de histórias, lançamentos literários, encontro de clubes de leitura, palestras, saraus, cineconcerto e shows.

Escalada

O senador Sérgio Moro (UB) apontou uma escalada da violência em Curitiba, especialmente no transporte público. Segundo ele, em apenas dois meses, ocorreram dois assassinatos dentro de ônibus na cidade, além de 1.075 crimes registrados no transporte coletivo durante o primeiro semestre de 2024. O senador também afirmou que a situação demanda ações urgentes para melhorar a segurança da cidade e criticou a “falta de ação da prefeitura para controlar a criminalidade”.

Crescimento

O setor de serviços e as atividades turísticas do Paraná cresceram bem acima da média nacional nos primeiros sete meses do ano, aponta pesquisa IBGE. O volume de serviços avançou 4,1% entre janeiro e julho, mais do que o dobro do que o Brasil, que teve alta de 1,8%. Já o turismo paranaense aumentou 5,4% no acumulado do ano, contra 1,3% da média nacional.

Hospital

Aliel Machado (PV) candidato a prefeito, destacou a licitação da construção da nova torre do Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais (HU-UEPG). Com investimento de R$ 107 milhões, a nova estrutura de seis andares terá 239 novos leitos, Pronto Atendimento, Centro Cirúrgico, 60 leitos de UTI Adulto, Laboratório de Análises Clínicas, acompanhamento para gestação de alto risco, 20 leitos de UTI neonatal e cobertura com heliponto. Para custear a obra, Aliel viabilizou cerca de R$ 70 milhões entre emendas parlamentares e recursos do Ministério da Saúde.

Candidato

Além de Luiz Fernando Casagrande Pereira, o advogado criminalista Marlus Arns de Oliveira é candidato do ‘Movimento Algo Novo na Advocacia’ para disputar a presidência da OAB-PR. Ex-presidente da seccional de Curitiba, Marlus é candidato de oposição na eleição que será realizada em novembro próximo.