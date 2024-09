Bom Condutor

O Governo do Paraná deu início às atividades da Semana Nacional do Trânsito com um pontapé inicial para a adesão ao programa que concede descontos para condutores e proprietários de veículos automotores que não tenham incorrido em infração de trânsito há pelo menos doze meses. O programa é o Bom Condutor, do governo federal. A Semana Nacional do Trânsito ocorre anualmente entre os dias 18 e 25 de setembro.

Bom Condutor II

Para ter acesso aos descontos, o motorista deve estar cadastrado no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC), disponível na Carteira Digital de Habilitação. “É uma parceria importante que visa reduzir o número de acidentes e estimular as boas práticas no trânsito”, afirmou Piana. De acordo com o diretor-presidente do Detran-PR, Adriano Furtado, em todo o Brasil, mais de 500 empresas aderiram ao programa para oferecer descontos.

Missões internacionais

Para incentivar a busca por investimentos privados, o Governo do Estado já realizou diversas missões internacionais para países como Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos, Portugal, Polônia, Canadá e França, este último resultando na instalação de um Museu Internacional de Arte em Foz do Iguaçu, em parceria com o Centre Pompidou.

Bola da vez

Levantamento realizado pela Invest Paraná foi constatado que, em média, são atendidas de 30 a 40 empresários por semana, desde empresas que desejam se instalar no Estado ou expandir suas operações, ou mesmo para apresentar a elas o Estado, mostrando as vantagens e potenciais de terem suas operações em solo paranaense.

Vamos plantar

A Semana da Árvore da Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e Instituto Água e Terra vai entregar pelo menos 50 mil mudas de espécies nativas em todas as regiões do Paraná até sábado (21), Dia da Árvore no País. Esta ação marca a distribuição de 10 milhões de mudas desde 2019. Isso representa nove mil hectares (equivalente a nove mil campos de futebol) recuperados ou em processo de regeneração por meio do programa Paraná Mais Verde.

Propaganda irregular

Em pouco mais de um mês, o Paraná registrou uma média de 101 denúncias de propaganda eleitoral irregular por dia. É o que revelam dados do aplicativo Pardal – sistema da Justiça Eleitoral para registrar denúncias de práticas indevidas ou ilegais de campanha. O Paraná é o quinto estado brasileiro com mais irregularidades denunciadas na plataforma, ficando atrás de: São Paulo – 8.554 denúncias, Minas Gerais – 5.435, Rio Grande do Sul – 4.655 e Pernambuco – 3.852.

Represa no Miringuava

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) autorizou o Governo do Paraná a cortar 351 hectares em área de Mata Atlântica no Miringuava, em São José dos Pinhais, onde será construída uma represa. O projeto existe há aproximadamente 20 anos. Para autorizar a obra, o Ibama apresentou algumas condições, como a compensação de área de floresta.