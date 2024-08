Assembleia Itinerante

O município de Astorga também vai receber a visita da Assembleia Itinerante. O projeto promove no dia 05 de setembro um grande evento para receber as reivindicações e homenagear personalidades do município e região. A 14ª sessão especial interiorização da Assembleia será realizada a partir das 17 horas, durante a Expoastorga, que ocorre entre os dias 05 a 08 de setembro na Sociedade Rural de Astorga.

Assembleia Itinerante II

O projeto encerrou o ano de 2023 com mais de três mil sugestões e reivindicações recebidas de diversos setores da sociedade. Implantado pela atual gestão do parlamento, no ano passado a iniciativa foi realizada nas cidades Londrina, Maringá, Paranaguá, Castro, Santo Antônio da Platina, Fazenda Rio Grande, Ponta Grossa, Irati e Dois Vizinhos. Neste ano, além de Arapongas, Francisco Beltrão, Telêmaco Borba e Paranavaí sediaram sessões especiais da Assembleia Itinerante. Já Umuarama, Londrina e Maringá receberam o estande da Assembleia.

“Se apronte pra votar”

Faltando 40 dias para as Eleições Municipais de 2024, é hora de fazer aquele check list de itens e orientações indispensáveis para que tudo transcorra bem no dia da votação. Pensando nisso, a Justiça Eleitoral lançou a campanha “Se apronte pra votar”, que será veiculada em emissoras de rádio e televisão de todo o país, além das redes sociais e do canal da Justiça Eleitoral no YouTube.

Show Rural de Inverno

“É sempre importante discutir as inovações da agricultura e eventos como o ‘Show Rural’, em suas edições tradicional (fevereiro) e de inverno (agosto), oferecem o ambiente apropriado para aprofundar temas relevantes a essa cadeia que tanto contribui para o desenvolvimento econômico do Paraná e do Brasil”, afirmou o Secretário de Estado da Agricultura e Abastecimento, Natalino Avance de Souza, durante a abertura das atividades do “Espaço Impulso”, na quinta edição do Show Rural de Inverno.

Bom trabalho

A pesquisa Quaest, encomendada pela RPC e divulgada nesta terça-feira (27), mostra que 64% dos entrevistados avaliam o trabalho do governador do Paraná Ratinho Júnior (PSD) como positivo. Outros 11% avaliam como negativo. O levantamento mostra ainda que outros 23% consideram o governo regular e que 2% não sabem ou não responderam.

Jogos Paralímpicos

Começou nesta quarta-feira (28) a 17ª edição dos Jogos Paralímpicos, em Paris. Até o dia 8 de setembro, representantes de 185 Comitês Paralímpicos Nacionais ao redor do mundo estarão em busca de medalhas em 22 modalidades – ao todo, mais de 4,4 mil atletas devem competir em território francês. Representando o Paraná estão ao todo 28 atletas e técnicos – a maior delegação da história do Estado.

Bolsonaro no Paraná

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) iniciou uma caravana pelas cidades paranaenses para participar de eventos ligados ao PL e siglas aliadas. O roteiro começou em Foz do Iguaçu, nesta quarta-feira (28), e terminará no sábado (31). Nesta quinta (29) estará em Marechal Cândido Rondon, Assis Chateaubriand, Umuarama e em Campo Mourão. Na sexta-feira (30), Bolsonaro estará em Cianorte, Maringá e em Araponga. No sábado (31), Bolsonaro encerra o roteiro em Londrina.