Agosto Lilás

O Agosto Lilás é marcado por ações que visam combater a violência doméstica. A OAB Cascavel estará envolvida nesse período com diversas ações. Em Capitão Leônidas Marques, haverá palestras muito relevantes. O objetivo é orientar as mulheres acerca do tema e informá-las sobre cada fase da denúncia. A subseção contará com a agente de Polícia Judiciária na Delegacia da Polícia Civil de Capitão Leônidas Marques, Mariane Zelinski (representando o delegado); com a juíza do Juizado de Violência Doméstica e Familiar, Nicia Kirchkein Cardoso; e com a assessora da Promotora de Justiça do Juizado de Violência Doméstica e Familiar, Roberta Nienkoetter.

Agosto Lilás II

Em Cascavel, também estão sendo definidas ações do Agosto Lilás, com envolvimento direto da Comissão da Mulher Advogada. O objetivo é aproveitar o período para uma forte mobilização de conscientização, inclusive se somando a outras iniciativas que permitam impactar a sociedade sobre a importância do tema. A Comissão da Mulher Advogada da OAB Cascavel, vale destacar, tem sido determinante nesse papel, contribuindo sempre com esse assunto, independente de períodos específicos. Esse trabalho está rendendo bons frutos em prol da Sociedade.

Golpe do falso advogado

A OAB Cascavel tem mantido sua campanha de conscientização sobre o golpe do falso advogado. Infelizmente, algumas pessoas estão se passando por advogados ou funcionários de escritórios para enganar clientes. Eles entram em contato solicitando pagamentos via boleto ou PIX para, supostamente, desbloquear valores de processos. É essencial estarmos atentos a esses golpes e orientar os clientes adequadamente.

III JAIOP

A JAIOP ocorre nos dias 15, 16 e 17 de agosto em Cascavel, um grande evento promovido pela subseção que vai trazer nomes referência para a advocacia. As redes sociais da OAB Cascavel estão divulgando os detalhes da rica programação. As inscrições estão abertas. Faça parte desse evento que será histórico.

Mês do Advogado

O mês do advogado está chegando e a OAB Cascavel está preparando uma série de eventos incríveis para celebrar essa data tão especial. Em agosto, teremos diversas atividades pensadas especialmente para você. É o momento perfeito para se conectar com outros profissionais da área, trocar experiências e adquirir novos conhecimentos.

Feijoada Acontece no dia 27 de julho, próximo sábado, a feijoada da OAB Cascavel. O evento será no Centro de Convivência dos Advogados. Será uma grande oportunidade de congraçamento da advocacia. O ingresso está sendo disponibilizado no valor de R$ 50,00 e para a advocacia iniciante no valor de R$ 40,00 (mediante apresentação da carteira). Crianças de até 12 anos pagam R$ 25. Lembrando que os ingressos garantem a entrada no evento e a feijoada. As bebidas serão vendidas a parte.