ACONTECENDO NO OESTE

Medianeira

Na noite de sábado (31), o Lar Centro de Eventos, em Medianeira, foi palco da grande final do 16° Cantarolar – Festival de Interpretação da Canção da Lar Cooperativa. O evento, que reúne talentos de diversas faixas etárias, proporcionou uma noite emocionante, por meio da celebração da música e integração entre a comunidade regional. Ao todo, 24 finalistas divididos em oito categorias demonstraram o seu talento e animaram o público.

Palotina

No dia 8 de setembro a Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Palotina (Acipa) realizará a tradicional Feira Ponta de Estoque. Será na Praça Amadeo Piovesan, das 8h às 17h. Empresas de diversos segmentos estarão participando e a exemplo das edições anteriores também haverá praça de alimentação e outras atividades ao longo do dia.

Toledo

Começaram a ser distribuídos gratuitamente os ingressos para os espetáculos do XI Festival Nacional de Circo, que integra a XVIII Mostra de Circo Social de Toledo, de 9 a 13 de setembro. Os shows circenses serão à noite, às 20h, no Teatro Municipal de Toledo. A entrega está sendo feita nas Secretarias de Educação, ao lado da Funet, na Secretaria de Cultura, junto à Biblioteca Pública Municipal, na Casa da Cultura e no Circo da Alegria, ao lado da escola municipal Anita Garibaldi. Ao todo serão quatro espetáculos no Teatro Municipal de Toledo.

Santa Helena

Na semana passada, técnicos de diversas áreas da Itaipu e do Itaipu Parquetec participaram de um curso interno, no escritório da Itaipu em Santa Helena, ministrado pelo engenheiro agrônomo Hudson Lissoni Leonardo, da Divisão de Apoio Operacional da Binacional. A atividade aconteceu de 26 a 30 de agosto e reuniu profissionais de áreas distintas, como administração, geologia e agronomia, que ampliaram seus conhecimentos em dimensionamento de terraços em nível, em desnível e do canal escoadouro.

Foz do Iguaçu

O Ministério Público do Trabalho no Paraná (MPT-PR) promoverá, na manhã de 10 de setembro, um encontro para esclarecimentos e discussões sobre a prática de assédio eleitoral, em Foz do Iguaçu. O evento acontece das 9h às 12h na sede do Sindicato dos Empregados no Comércio de Foz do Iguaçu (Sinecofi). O objetivo das instituições é esclarecer o público-alvo acerca de quais práticas constituem assédio eleitoral e de suas atuações no durante o processo eleitoral de 2024.

Foz do Iguaçu

Até o dia 5 de setembro estão abertas as inscrições para o Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família da UNILA. São ofertadas 12 vagas para profissionais de saúde, com duas vagas reservadas para cada uma das seguintes áreas: Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia, Odontologia e Saúde Coletiva. A seleção será realizada por meio do Exame Nacional de Residência (Enare), coordenado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh).

Cascavel

Os preparativos para a 4ª edição do Brasa Festival, maior encontro de churrasqueiros do Brasil, já estão a todo vapor. As próximas semanas serão de muito trabalho, para deixar pronta a megaestrutura do evento para o dia 21 de setembro. O encontro, que acontece no Seminário São José, em Cascavel, já tem mais de quatro mil ingressos vendidos. No próximo dia 10, acontece a virada para o 3º lote e os ingressos serão vendidos a R$ 500. Restam poucas unidades do 2º lote, com ingressos no valor de R$ 450.