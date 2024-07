Acontecendo no Oeste

Vera Cruz do Oeste

A Sanepar já executou 48,91% das obras de modernização do sistema de coleta e tratamento de esgoto em Vera Cruz do Oeste. A nova unidade está em construção no mesmo local da Estação de Tratamento Santa Cruz, que será desativada. Com um investimento de quase R$ 25 milhões, a nova estação terá capacidade para depurar 24,54 litros por segundo, utilizando um sistema mais moderno chamado SBR, que tem uma eficiência de tratamento superior ao processo que existe hoje. Atualmente 95% dos moradores de Vera Cruz do Oeste são atendidos com coleta e tratamento de esgoto, com uma rede pública de 53 quilômetros.

Missal e Itaipulândia

Nesta semana, tem início em Missal a implantação do serviço de esgotamento sanitário. Até meados de 2025, serão implantados mais de 52 quilômetros de rede coletora, duas unidades de bombeamento e 12 quilômetros de tubulações que levarão o esgoto coletado até a estação de tratamento. Para essas obras, serão investidos R$ 19,44 milhões, que irão beneficiar mais de 2.500 famílias que moram na região urbana de Missal. O mesmo convênio firmado entre Sanepar, Itaipu Binacional e Fundação Parque Tecnológico Itaipu (PTI), também amplia a estação de tratamento de esgoto de Itaipulândia, que receberá o efluente de Missal para o processo de tratamento. A distância entre as duas cidades é de aproximadamente 9 quilômetros.

Mais cidades beneficiadas

Além de Itaipulândia e Missal, o convênio entre Itaipu e Sanepar, no valor de R$ 184 milhões, vai permitir a ampliação do serviço de coleta e tratamento de esgoto nas cidades de Ramilândia, Medianeira, Santa Helena e Serranópolis do Iguaçu, localizadas na Região Oeste. Em Santa Helena e Medianeira, as obras já estão em andamento, e em Ramilândia e Serranópolis do Iguaçu, o início está previsto para o segundo semestre deste ano. Até o fim do convênio, previsto para dezembro de 2025, a estimativa é a de que sejam gerados mais de 8.800 empregos, entre diretos, indiretos e induzidos.

Toledo

Além da grade de concertos noturnos e de contribuir para a formação de profissionais especializados em música erudita e instrumental vindos de toda parte do Brasil, o I Festival Internacional de Música Araucárias do Paraná (Festimap) visa expandir a cultura musical para fora dos grandes centros e incentivar a troca de experiências.

Assim, alunos e artistas convidados mostram sua arte, também, na série de Concertos Especiais, que apresenta uma proposta de descentralização e contrapartida social. Nela, hospitais, asilos, praças e espaços diferenciados tornam-se palco de apresentações marcadas pela emoção do público que, em circunstâncias especiais, não poderia ou não tem por hábito deslocar-se até as salas de concerto. O Festival acontece até o dia 20 de julho, com programação gratuita.

Nova Aurora

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) informa que será interditada a partir desta quarta-feira (17) a ponte sobre o Rio Piquiri na PR-180, entre Nova Aurora, na região Oeste, e Quarto Centenário, no Centro-Oeste. A ponte fica exatamente no limite entre as duas regiões. O bloqueio total de tráfego de veículos começa no período da manhã e se prolonga por 48 horas, até a manhã de sexta-feira (19), sendo necessário para realizar reparos na laje do tabuleiro, parte da obra de manutenção da ponte. Durante este período, a recomendação de desvio é por Jesuítas e Formosa do Oeste, utilizando as rodovias PR-317 e PR-239.