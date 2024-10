Acontecendo no Oeste

O curso de Agronomia da Unioeste, campus de Marechal Cândido Rondon, realiza entre os dias 07 e 11 de outubro de 2024, o 10º Encontro Regional de Agronomia (EAGRO), evento que tem como objetivo promover o ensino, pesquisa e extensão universitária. O evento também contará com mesa redonda, palestras, Ideathon – Inova Agro, cases de sucesso do setor agrícola, Weed vision, visitas técnicas, Tecnoagro e cursos.

No dia 10 de outubro de 2024, a Secretaria Municipal de Saúde de Assis Chateaubriand, por meio do CAPS realizará o “IV Seminário Municipal de Saúde Mental”. Com o tema “Estratégias Multidisciplinares e Práticas de Cuidados Compartilhados nos Transtornos Mentais”. O evento acontecerá no Auditório da Prefeitura Municipal de Assis Chateaubriand, no período vespertino, das 13h30 às 17h30.

A deputada estadual Luciana Rafagnin (PT) protocolou na segunda-feira (7), um projeto de lei que propõe transformar o município de Capanema na “Capital Paranaense do Melado”. Localizada na região sudoeste do Paraná, Capanema se destaca por sua significativa produção, que ultrapassa 400 toneladas do melado por ano, sustentada por cooperativas e nove indústrias de médio porte que geram centenas de empregos diretos. O projeto de lei da deputada Luciana visa potencializar a divulgação dos produtos locais, estimular o consumo e fortalecer a identidade cultural e econômica de Capanema. A iniciativa é vista como uma oportunidade para destacar a importância do melado na economia local, além de reforçar o legado cultural trazido pelos migrantes que se estabeleceram na região.

Mapeamento A Secretaria do Turismo do Paraná, em parceria com o Sebrae-PR e a Fecomércio-PR, lançaram uma nova pesquisa de sondagem empresarial. O trabalho vai mapear as atividades turísticas desenvolvidas pela iniciativa privada, identificar demandas e contribuir com informações estratégicas para a formulação de políticas públicas que impulsionem a atividade no Estado. Atividades turísticas A […]

A Associação Comercial e Empresarial de Toledo (ACIT) reuniu nesta terça-feira (8), empresários associados do setor de comércio varejista, membros do Fundo de Promoções Direto para uma reunião deliberativa. Durante a reunião, conduzida pela vice-presidente de Comércio da ACIT, Francielle Rezzadori de Souza, os membros do Sinvar citaram pontos importantes da Convenção Coletiva de Trabalho 2024-2025, firmada entre Sinvar e Sindeto, como reajuste salarial, adicional de horas extras, trabalho aos domingos, entre outros assuntos.

Vestibular UTFPR

Terminam hoje (9) as inscrições para o Vestibular de Verão da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) para ingresso no primeiro período letivo do próximo ano. Ao todo, são 3.930 vagas em 117 cursos de graduação totalmente gratuitos. As provas serão aplicadas no dia 17 de novembro, de modo presencial, nas 13 cidades em que a UTFPR possui campus: Apucarana, Campo Mourão, Cornélio Procópio, Curitiba, Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Guarapuava, Londrina, Medianeira, Pato Branco, Ponta Grossa, Santa Helena e Toledo.

Guaraniaçu

A Câmara de Guaraniaçu contará a partir de janeiro de 2025, com seis novos vereadores eleitos nas eleições municipais realizada no último domingo (6). Outros três membros que estarão na 18ª Legislatura, já ocupam o cargo e foram reeleitos para mais um mandato.

Copacol

Cooperar com a prevenção e o tratamento ao câncer de mama faz parte da sétima Campanha Filé de Tilápia Outubro Rosa lançado com cooperadas e colaboradoras da Copacol, com a participação especial de Ana Paula Padrão. Em um encontro com a apresentadora e embaixadora da marca Copacol, as mulheres tiveram um bate-papo sobre a carreira profissional, o protagonismo feminino e como o autocuidado é essencial para salvar vidas. Nos sete anos da campanha foram mais de R$ 1 milhão arrecadados para hospitais brasileiros, que são considerados referência no tratamento e cura, atendendo pacientes de todo o País.