Vídeos mostram confusão e protesto de servidores na Assembleia Legislativa do Paraná

Após uma confusão de servidores na tarde desta terça-feira (3), funcionários públicos do Paraná ocuparam a Alep (Assembleia Legislativa do Paraná) em Curitiba. A Polícia Militar foi acionada e usou bombas de gás de pimenta contra os manifestantes que reagiram arremessando pedras e outros objetos que encontravam pelo chão.

As portas de vidro da Alep ficaram totalmente destruídas e a sessão foi interrompida. Veja o vídeo gravado pela equipe do Paraná Portal que acompanha a situação:

De acordo com a APP Sindicato, mais de cinco mil servidores estavam na Praça Nossa Senhora da Salete em frente ao prédio da Alep.

A polícia Militar reforçou o policiamento na região e bloqueou o início da Avenida Cândido de Abreu.

A área externa da Alep está nas imagens feitas pelo presidente do Sindicato dos Jornalistas do Paraná, Gustavo Vidal, veja a seguir:

Os servidores estão em greve contra as mudanças na Previdência Estadual propostas pelo governador Ratinho Junior.Nas alterações propostas estão o aumento da contribuição dos servidores de 11% para 14% e o estabelecimento da idade mínima para aposentadoria de 65 anos para homens e de 62 anos para mulheres.

Servidores em greve

A greve foi convocada em assembleia do dia 23 de novembro em protesto à proposta de reforma da previdência. A APP acredita que outras categorias também devem engrossar a mobilização, mas não houve anúncio oficial de nenhum sindicato.

O sindicato reclama ainda do possível fechamento do Ensino Médio noturno nas escolas estaduais. Contudo, o governo já desmentiu essa informação várias vezes.

Em nota, o governo disse que “a nova previdência do servidor público do Paraná segue rigorosamente a legislação aprovada no Congresso Nacional, após ampla discussão com os mais diversos setores da sociedade. Não se trata, portanto, de uma decisão casuística e sim de cumprir a obrigação de atualizar o marco legal dos regimes próprios de previdência dos estados, adotando o novo preceito constitucional brasileiro”.

Com informações do Paraná Portal.

Veja os vídeos gravados pela App Sindicato na Alep:

Leia também: