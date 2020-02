Vereador articula recurso de R$ 500 mil para a Uopeccan

O vereador Mateus Barreto (Cidadania) divulgou em uma de suas redes sociais no decorrer da semana, que viabilizou recurso no valor de R$ 500 mil para o Hospital Uopeccan de Umuarama. De acordo com o parlamentar, os valores foram adquiridos através do senador Oriovisto Guimarães (Podemos), a partir de uma Emenda Orçamentária.

“Esse investimento vai ajudar muito no atendimento aos pacientes que procuram nosso hospital”, escreveu o vereador que aguarda a janela partidária para assumir o Podemos em Umuarama.

Podemos

Atualmente o Podemos de Umuarama tem nas suas fileiras nomes novos e tradicionais da política da cidade. A figura mais conhecida é o ex-deputado estadual e ex-prefeito Fernando Scanavaca, que migrou para a sigla depois de deixar o PDT.

O partido, que fez parte da coligação que elegeu o atual prefeito, rompeu as relações com o governo municipal por conta de divergências. No entanto, parte da sigla continua na base governista, como é o caso da vereadora Maria Ornelas.

Segundo o vereador, que vai presidir a sigla, assim que abrir o prazo legal para a mudança de partido, ele já conversou com algumas lideranças e quem quiser permanecer no Podemos será bem-vindo. (colaboração OBemdito)

Estratégia

A mudança para o Podemos faz parte da estratégia política do parlamentar que tenta se viabilizar como candidato a prefeito nas eleições de outubro. Mateus compõe o grupo de oposição que deverá convergir para uma candidatura única oposicionista ao atual governo municipal.