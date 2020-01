Venda de ingressos para a Expo Umuarama está liberada 

A Sociedade Rural liberou na manhã dessa segunda-feira (20) a venda de ingressos e passaportes para os shows da Expo Umuarama 2020. A procura foi tamanha que as entradas do primeiro lote promocional para Marília Mendonça, no dia 14 de março, esgotaram em menos de uma hora. A busca dos fãs também está acima do esperado para Gusttavo Lima (20/3) e Lauana Prado (21/3).

Os ingressos do primeiro lote para Marília Mendonça que esgotaram são os de pista, anunciados a R$ 35. Já foi iniciada a venda do segundo lote, a R$ 40. O preço para a área VIP, por enquanto, segue o mesmo: R$ 55. Além desse valor, é necessário comprar a entrada no parque de exposições, por R$ 5.

Quem não for estudante deve entregar na entrada do parque um quilo de alimento não perecível ou vale alimento de R$ 3. A Rural pede que os tíquetes do parque e do vale alimento sejam adquiridos junto com os ingressos dos shows, nos pontos de venda autorizados. Deixar para comprar na última hora, na bilheteria do parque de exposições, pode ser um mau negócio, por conta das filas.

Passaportes baratos

A dica, para quem quer economizar, é comprar o passaporte que dá direito aos três shows pagos da Expo. O preço promocional para pista é de R$ 70 (inclui os três shows), para VIP R$ 100 e Camarote A6 R$ 220. Além de comprar o passaporte, também é necessário adquirir os ingressos de entrada no parque, que para três dias dará o valor total de R$ 15. Caso a pessoa não seja estudante, deverá levar 1 quilo de alimento em cada dia de show, ou um vale alimento de R$ 3.

No dia 15 de março será realizada a Expo Kids, com diversas atrações diferenciadas e show infantil com Toy Story, às 18h. Os ingressos também já podem ser adquiridos nos pontos de venda autorizados e os preços são: R$ 5 para crianças de 3 a 10 anos e R$ 10 para pessoas acima dos 10 anos. Esse preço inclui as entradas no parque e no show. A Rural pede a doação voluntária de um quilo de ração animal (cães e gatos) e tudo o que for arrecadado será destinado para a SAAU (Sociedade de Amparo aos Animais de Umuarama).