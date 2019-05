VELA | Brasileiros seguem em alta na modalidade

A vela ganhou, domingo, mais duas medalhas de ouro para o Brasil. Com uma campanha brilhante ao longo da semana, as campeãs olímpicas Martine Grael e Kahena Kunze (foto) conquistaram o Campeonato Europeu da classe 49er FX, em Weymouth, na Inglaterra. E em Riva del Garda, na Itália, Robert Scheidt e Henry Boening, o Maguila, ganharam o Europeu de Star de forma emocionante, ultrapassando a dupla francesa Rohart/Ponsot nos metros finais da regata decisiva. Dono de cinco medalhas olímpicas – sendo duas na Star, que não faz mais parte do programa dos Jogos -, Robert Scheidt agora volta suas atenções para sua campanha rumo a Tóquio 2020. A partir de 3 de julho, o velejador participará do Campeonato Mundial da classe Laser, que será disputado na raia olímpica. Já Martine e Kahena conquistaram domingo seu terceiro título em 2019 na 49er FX, depois dos triunfos na etapa de Miami da Copa do Mundo, nos Estados Unidos, e no Troféu Princesa Sofia, na Espanha.