Veja “ressuscita” Lula

A revista Veja deste fim de semana traz o ex-presidente Lula na capa, em “pose presidencial”, destacando o resultado da pesquisa Veja/FSB divulgada nessa sexta-feira (18) para as eleições de 2022, na qual considera Lula (inelegível) na disputa e que venceria um eventual segundo turno contra Luciano Huck, mas perderia para o ministro Sergio Moro.

Outros cenários I

A pesquisa traça vários cenários. Em um deles, Moro aparece na frente com 38% das intenções de voto, enquanto Jair Bolsonaro tem 34%. Em outro, Moro soma 50% e Lula, 37%. Na disputa contra Luciano Huck, Moro chega a 49% e o apresentador, 37%. No duelo contra Haddad, Moro teria 52%, enquanto o petista 31%.

Outros cenários II

O mesmo acontece com Jair Bolsonaro. O presidente teria 46% das intenções de voto contra 38% de Lula. Na disputa com João Doria, Bolsonaro aparece com 46% e o tucano, 26%. No duelo contra Huck, o apresentador teria 39% e Bolsonaro, 43%. Em eventual nova disputa com Haddad, Bolsonaro teria 47% contra 34%. O levantamento foi feito de 11 a 14 de outubro com 2 mil eleitores, com margem de erro de dois pontos percentuais.

Sem progressão

A colunista Mônica Bergamo antecipou o que a defesa de Lula disse à Justiça sobre a progressão de pena: o ex-presidente não aceita nem mesmo sair da prisão para ficar em casa tendo horário para voltar.