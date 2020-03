URGENTE: Cascavel confirma mais dois casos de coronavírus e chega ao total de 7 pacientes de Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde de Cascavel acaba de confirmar na noite desta sexta-feira (27) mais dois casos positivos de SARS-CoV-2, o novo coronavírus. Com esses casos, o Município chega agora ao total de sete pacientes confirmados.

Confira os dados sobre os casos confirmados pelo Lacen (Laboratório Central do Estado do Paraná), em Curitiba.

– Paciente do sexo masculino, 29 anos, sem histórico de viagem, apenas com contato com pessoas oriundas de São Paulo. Apresenta no momento bom estado de saúde e tem as orientações de isolamento domiciliar.

– Paciente do sexo masculino, 48 anos, sem histórico de viagem, apenas contato com pessoas oriundas do Mato Grosso e está em internamento hospitalar.