URGENTE: Cascavel confirma 9º caso de coronavírus

A Secretaria de Saúde de Cascavel confirmou na manhã desta segunda-feira (30) mais um caso de paciente com o novo coronavírus.

Neste momento, a cidade conta com nove casos confirmados da Covid-19 A paciente é do sexo feminino, tem 39 anos, é residente do Estado de São Paulo, chegou em Cascavel no dia 23 de março para visita a familiares. Conforme a secretaria, ela realizou exame em laboratório particular que atestou o resultado positivo.

A paciente está com orientação de isolamento domiciliar e bom estado de saúde.