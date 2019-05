UPL foca em culturas de inverno no CPAgro da Copacol

Cafelândia – Soluções para culturas de inverno são os destaques da UPL, líder global no fornecimento de produtos para a cadeia de produção de alimentos, no CPAgro, evento da Copacol (Cooperativa Agroindustrial Consolata), em Cafelândia, que iniciou ontem e segue até amanhã e visa atualizar os cooperados sobre novidades e tendências do agronegócio.

A UPL apresenta o Orthene®, um inseticida sistêmico que controla as principais pragas sugadoras e mastigadoras de diversas culturas, como algodão, feijão, soja e tomate rasteiro, entre outras, e o Sperto®, lançado recentemente, inseticida contra a mosca branca e o percevejo marrom. Para o manejo de fungos, a empresa destaca o Unizeb Gold®, voltado para o combate de problemas como a ferrugem asiática e manchas. Além disso, os produtores também podem ter mais informações sobre os herbicidas Select® One Pack, com formulação diferenciada, prático e ainda mais eficiente para combater as plantas daninhas mais resistentes, e o Triclon® para soja e arroz.

“A Nova UPL é parceira dos agricultores. Profunda conhecedora da realidade do campo, a empresa está comprometida com a busca de soluções inovadoras e confiáveis que ajudam os agricultores a aumentar a produtividade de suas culturas. Para isso, contamos com um dos mais completos portfólios do mercado”, afirma o líder de Marketing para Culturas Extensivas da UPL no Brasil, Diego Arruda.

“Participar do CPAgro permite que a equipe da UPL converse diretamente com os agricultores da Copacol para esclarecer dúvidas e explicar vantagens de nossos produtos inovadores e sustentáveis. Somos conscientes do nosso papel na cadeia da produção de alimentos e oferecemos soluções para os agricultores produzirem mais e melhor”, ressalta Arruda.

O CPAgro da Copacol ocorre no CPA (Centro de Pesquisa Agrícola), KM 267 da Rodovia PR-180, em Cafelândia.