União entre Prefeitura e comunidade viabiliza reforma na Escola de São Luiz do Oeste

Mais investimentos na educação da rede municipal foram concretizados. Na tarde de quarta-feira (10), ocorreu a entrega da sala multiuso e do refeitório da Escola de São Luiz. Contando com a presença do Prefeito Lucio de Marchi, da Vereadora Janice de Souza Salvador, da Secretária Municipal da Educação, Edna Heloisa Schaeffer Amaral, integrantes da equipe da SMED, demais Secretários, membros da Administração Municipal, pais de alunos e a comunidade em geral. Atualmente a escola atende 73 crianças da rede municipal dos distritos de São Luiz, Gramado e Sol Nascente. Outras 35 crianças são da Rede Estadual que utilizam a estrutura na parte da manhã.

Garantir e ressaltar a qualidade da educação do município é um dos pilares da administração de Toledo. A gestão vem trabalhando para reorganizar as estruturas das escolas e desta maneira, melhorar a qualidade arquitetônica das instituições de ensino. Neste contexto, não são apenas as Escolas Municipais da área urbana que estão recebendo revitalizações, mas as do interior também.

Um exemplo é a Escola de São Luiz do Oeste que recebeu cerca de R$ 162 mil pelo poder público e o apoio financeiro da APM E APMF. O investimento, foi definido em reunião com a comunidade escolar e lideranças. Além da construção dos espaços acima citados, a escola, também foi revitalizada com pinturas externas, foram realizadas pinturas dos muros, parques, jardins e todo o pátio, recebeu melhorias. Todo o trabalho foi executado pela comunidade.

Thaylla Sulzbach têm 9 anos e ficou contente com a reforma. “Aqui é um lugar bonito, legal, e as aulas têm conteúdo. Essa reforma foi muito boa. Aqui a gente estuda e brinca bastante”.

A mãe da Ana Beatriz, a Professora Giselli Makus, conta que antes das reformas o refeitório não era confortável. “Agora nós temos um lugar arejado, confortável e muito bom por sinal. Além disso, o ambiente da sala multiuso será muito utilizado pelos professores. Estes são alguns dos nossos sonhos realizados”. A sua filha, de 6 anos, disse que agora tudo vai ficar melhor. “Agora tudo ficou mais colorido, mais feliz, ficou muito bom”.

A comunidade que esteve presente e as autoridades já nominadas tiveram a oportunidade de assistir a uma belíssima apresentação dos alunos e alunas da escola, interpretando lindamente a música “Vamos Construir”. Por intermédio da apresentação, os alunos passaram a mensagem do trabalho em conjunto, em equipe e da importância nas parcerias.

Qualidade de ensino na Rede de Ensino de Toledo

“Esse é um momento de alegria não só para a comunidade de São Luiz do Oeste, mas para todos que batalham diariamente para melhorar a educação da nossa cidade. Estamos entregando essa escola restaurada e preparada para oferecer melhores condições aos alunos e alunas que aqui estudam. Uma escola com mais de 54 anos e que necessitava de uma revitalização, para deixar o espaço mais seguro, mais bonito e principalmente agradável para todos”, pontuou o Prefeito Lucio de Marchi.

Para a Secretária da Educação, Edna Heloisa Schaeffer do Amaral, “este foi um investimento essencial, era uma demanda esperada pela comunidade escolar, as reformas oportunizarão, condições melhores, que antes estavam limitadas.”

A Diretora da Escola, Ines Eliane Kleinubing da Silva, reforça que a reforma traz melhoria na qualidade de ensino. “Os alunos agora podem ter seu intervalo e comer seu lanche com qualidade, e também não vão mais passar frio, pois antes o ambiente não era tão bom. A sala multiuso traz um espaço a mais para um trabalho diferenciado com os alunos”. A diretora aproveitou o momento, para citar os oito equipamentos de informática, novos, que a escola recebeu recentemente.

“Ficamos tranquilos em saber que nossos filhos estão sendo bem cuidados. Com uma estrutura boa, pra que eles se desenvolvam e consigam aprender cada vez mais. Mesmo sendo no interior, aqui é um lugar muito bom. O diferencial de Toledo é este, dar atenção tanto para a cidade quanto para a região do campo”, contou a mãe de alunos, Meire Aparecida Amâncio Neimoto, durante a entrega da reforma da Escola de São Luiz do Oeste.