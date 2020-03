Umuarama recebe o Descomplica Rural no dia 12

Cornélio Procópio e Londrina receberam na semana passada a primeira rodada de eventos de apresentação do Programa Descomplica Rural. O encontro é uma iniciativa da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, em conjunto com o Sistema Faep/Senar e entidades representativas do agronegócio no Estado. O objetivo é ensinar, na prática, como os produtores devem proceder em relação aos processos de licenciamento ambiental no campo, seguindo todos os critérios técnicos, jurídicos e ambientais.

Cerca de 400 pessoas participaram em cada município. “Foi um momento histórico que coloca o nosso agronegócio, que é a grande matriz do Estado do Paraná, em condição de competitividade”, diz o secretário do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Márcio Nunes. Em Umuarama as palestras acontecem no dia 12 no Caiuá Centro de Eventos às 8h.