Turismo Nacional lança competição virtual

Enquanto seguem as indefinições sobre o retorno das atividades automobilísticas, os amantes da velocidade ganham mais uma opção para encarar a quarentena e matar as saudades. A categoria brasileira dos carros 1.6 está lançando o Turismo Nacional AV, que contará com a galera acostumada aos simuladores e os pilotos que aceleram nas pistas do Brasil. O campeonato terá as mesmas divisões de categoria das pistas – Classe Super, Classe 1 A e 1B – que serão definidos de acordo com os tempos de volta dos pilotos ao longo dos dez dias de seletiva, de 1º a 10 de abril. Todo o regulamento e informações sobre inscrições estão no site www.turismonacionalbr.com.

