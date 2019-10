Torta crocante de leite condensado

INGREDIENTES:

300ml de leite

1 colher de sopa de amido de milho

2 latas de leite condensado

3 gemas

2 xícaras de farinha de trigo

1 xícara de açúcar

1 pitada de sal

2 colheres de chá de fermento químico

150g de manteiga gelada em cubos

Raspas de 1 limão

Noz moscada a gosto

INSTRUÇÕES:

Em uma panela, misturar o leite e o amido.

Juntar o leite condensado e peneirar as gemas sobre a mistura.

Levar ao fogão e cozinhar em fogo baixo, sempre mexendo, até obter um creme espesso. Reservar para esfriar.

Em uma tigela, dispor a farinha de trigo, o açúcar, uma pitada de sal, o fermento, a manteiga, as raspas de limão e a noz moscada. Agregar todos os ingredientes amassando com a ponta dos dedos até formar uma farofa com bolinhas.

Dispor metade da massa em uma assadeira e pressionar com a mão até que cubra todo o fundo. Dispor o creme sobre a massa e cobrir com o restante da massinha.

Levar ao forno preaquecido a 180 graus por, aproximadamente, 45 minutos ou até que esteja bem dourada.