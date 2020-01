Toledo recebe Cianorte no reencontro com a torcida

Toledo – Atual vice-campeão estadual, o Toledo EC inicia a temporada 2020 neste domingo (19) em casa, às 16h, contra o Cianorte, pela 1ª rodada do Campeonato Paranaense. Será o reencontro do Porco com sua torcida no Estádio 14 de Dezembro depois de nove meses.

Daquele elenco que derrotou o Coritiba na final da Taça Barcímio Sicupira Júnior e depois perdeu nos pênaltis o título para o Athletico, campeão da Taça Dirceu Krüger, apenas três jogadores seguem no elenco (Eduardo Dallagnol, Eduardinho e Jhonathan). Ainda assim, a expectativa da diretoria é por nova temporada vitoriosa, pois o Porco também disputará a Copa do Brasil e a Série D do Brasileiro este ano.

Para o comando técnico, a aposta é em Paulo Baier, que retorna ao time que o projetou como treinador em 2018. Durante a pré-temporada, o comandante testou a equipe contra FC Cascavel (2 a 2), Oeste Paraense (1 a 1) e Cascavel CR (vitória por 2 a 0).

Contra o Cianorte, adversário sobre o qual leva vantagem com seis vitórias, contra cinco derrotas, no histórico de 17 jogos do confronto, o Toledo espera arquibancadas lotadas como força extra. Os ingressos custam R$ 40 para as arquibancadas e R$ 80 para as cadeiras cobertas, com meias-entradas a R$ 20 e R$ 40, respectivamente.