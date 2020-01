Toledo investe em obras de infraestrutura rural e garante melhor qualidade de vida no campo

Diversas ações foram realizadas durante o ano 2019 pela Administração Municipal de Toledo. Uma das determinações do Prefeito Lucio de Marchi, foi para que a qualidade de vida e a qualidade do trabalho no campo fossem melhoradas dia após dia. E assim foi feito.

Manter a qualidade das atividades voltadas ao campo depende também da parceria entre produtor rural e gestão municipal. Neste contexto, investimentos em melhorias, patrolamentos, reformas, terraplanagens, escavações e principalmente pavimentações e recuperações asfálticas foram feitas durante todo o ano.

“Todos os serviços executados foram para garantir melhores condições de trabalho ao homem e mulher do campo”, enfatizou o Secretário da Infraestrutura Rural, Vilson André da Silva.

Em 2019, 250 unidades produtivas receberam melhorias com máquinas. Foram mais de 150 quilômetros de estradas públicas patroladas, a construção de cinco bueiros e reformas em outros seis. Também foram reformadas as pontes de madeira da Linha Acary Rio Santa Quitéria e da Linha Francescon e a construção de duas pontes de concreto, uma na Estrada Marilopei e outra em São Miguel.

Já na terraplanagem, foram executadas 15 para produtores de suínos, 10 para avicultores e outros nove para estábulos. Também realizadas 15 esterqueiras e a escavação para dois biodigestores. A distribuição/aplicação de aproximadamente 35 mil toneladas de pedra britada/cascalho dentre outras também ocorreu durante o ano.

Também foram readequados 34 quilômetros de estradas, que significa “erguer o leito” da mesma em 70 centímetros para que a águas escoem para os lados, permitindo a conservação da via por mais tempo.

Pavimentação e recuperação asfáltica

Um dos principais focos da gestão foi a pavimentação de trechos de estradas rurais. Ao todo, foram aproximadamente 25 quilômetros pavimentados. Foram pavimentadas as estradas de Linha Mandarina, São João, Sanga 19 de Junho, São Miguel a Vila Ipiranga, Linha Nova Brasília, Linha Boufleur, Linha Acary e na Linha Pasqualli.

Também foram recuperadas as estradas de Concórdia do Oeste/Dez de Maio; Vista Alegre/Bom Princípio. A recuperação asfáltica da estrada de Linha Tapui; Linha Sanga Verde (Dois Irmãos); Linha Flórida; Vila Nova/Linha Lajeado; Linha Tigre/Novo Sarandi; Zadimel/Concórdia do Oeste; Linha São Paulo e Linha Mandarina. Além disso também foram executados 50 quilômetros de tapa buracos.

“Um bom trabalho realizado durante o ano que valorizou e irá valorizar ainda mais o trabalho do campo. Estamos felizes pelas conquistas de 2019”, destacou Chumbinho.

O Prefeito Lucio de Marchi se demonstrou contente pelas ações realizadas. “É uma satisfação ter equipes de trabalho que focam em beneficiar diretamente a população. É hora de comemorar pois os trabalhos desenvolvidos foram de suma importância para todos”.