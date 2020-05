Toledo confirma dois novos casos de covid-19

A Secretaria Municipal da Saúde de Toledo confirmou, neste domingo (17), mais dois novos casos de infecção pelo novo coronavírus. Com a atualização do boletim epidemiológico, Toledo chega a seis casos confirmados de pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Há ainda outros sete casos em investigação.

O quinto caso trata-se de um homem de 36 anos, com histórico de viagem ao Rio de Janeiro em 28 de abril e retorno em 3 de maio deste ano. Em 4 de maio passou a apresentar febre, cefaléia, diarréia e vômitos. Atendido em serviço de saúde e realizada coleta de swab nasofaríngeo para exame de RT-PCR, com resultado positivo. Segue em isolamento e monitoramento domiciliar, bem como seus familiares.

O sexto caso confirmado, do sexo masculino, 43 anos, com histórico de contato prolongado com caso confirmado. Embora assintomático, realizou Teste Rápido em laboratório privado, com resultado reagente para IgM e negativo para IgG. Mantém-se assintomático, em Isolamento e monitoramento domiciliar.