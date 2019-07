Toledano na seleção brasileira

Toledo – A Confederação Brasileira de Ciclismo divulgou os nomes dos ciclistas que farão parte da seleção brasileira de paraciclismo que irá representar o Brasil nos Jogos Parapan-Americanos de Lima, no Peru, a partir de 21 de agosto, e um deles é Luis Carlos Steffens, de Toledo, convocado para competir na Caegoria Classe C4.

A convocação foi recebida com muita alegria pelo paratleta de Toledo: “É com muito orgulho que recebo esse desafio em representar a seleção brasileira. Tudo é possível com trabalho e dedicação”, destaca Steffens.

Nas últimas competições que participou, Luis Carlos esteve no Giro de Hernandárias 2019, onde disputou quatro etapas, acumulando cerca de 275 quilômetros de pedaladas e finalizando em 18º lugar na classificação geral da categoria Elite / Sub 23.

Antes, ainda em junho, ele representou a cidade de Toledo nos Parajaps, onde faturou o bicampeonato nas categorias C4-C5.