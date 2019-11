Tite lamenta derrota e cobra: “há necessidade de resultado”

Rio de Janeiro – A derrota por 1 a 0 para a Argentina, em amistoso na tarde de ontem (15), na Arábia Saudita, não foi bem digerida na seleção brasileira, que chegou ao quinto jogo seguido sem vencer.

Depois da partida, na coletiva de imprensa, o técnico Tite se mostrou incomodado com a ausência de vitórias. Destacou que a equipe está em um “momento de preparação”, mas destacou a necessidade do resultado no próximo compromisso, na terça-feira (19) contra a Coreia do Sul, nos Emirados Árabes.

“Há necessidade do resultado, sim, esse é o momento do resultado, sim. A forma como vamos buscar é criteriosa, mas ela se dá, mesmo sendo um momento de preparação”, disse o treinador.

Questionado se vai mudar o time contra os sul-coreanos, no último jogo da seleção brasileira antes das Eliminatórias para Copa do Mundo Catar 2022, que terão início em março, Tite afirmou que vai refletir sobre o assunto antes de definir a equipe que levará a campo. Antes da derrota para a Argentina, a ideia da comissão técnica era rodar o elenco neste último teste do ano.