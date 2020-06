Ansioso por sua volta aos kartódromos em meio a uma longa parada por conta da pandemia do coronavírus, o goiano Theo Salomão (AJEL Materiais Elétricos) matou a vontade no último fim de semana, quando disputou a terceira etapa da Copa Interior, no Kartódromo Speed Park (SP). Largou na pole position da categoria Cadete e ganhou a etapa ao vencer as duas baterias.