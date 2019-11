Terminam na sexta as inscrições para as 500 Milhas de Londrina

Terminam nesta sexta-feira as inscrições para as 500 Milhas de Londrina. A 28ª edição da competição será disputada neste sábado (23), com largada às 16h15 no Autódromo Internacional Ayrton Senna. A promoção e a organização são de Beto Borghesi, Daniel Procópio e Aloysio Moreira, com supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo).

Segundo Beto Borghesi, um dos promotores da prova, as inscrições serão aceitas até o início dos treinos oficiais de sexta-feira. Até lá, pilotos e equipes poderão confirmar presença com Beto Borghesi, pelo celular/WhatsApp (43) 9 9938-0326. A reserva de boxes será pela ordem de inscrição. As categorias em disputas serão Geral (categoria Força Livre), I, II, III, VI, V, VI, VII e WIII.

Os organizadores das 500 Milhas de Londrina anunciaram ontem o cancelamento das 200 Milhas de Turismo, que seria uma das preliminares da prova principal. Como o número mínimo de inscritos não chegou a 15, houve o consenso de cancelar a prova.