Terceiro dia de Show Rural registra público de 64.456 visitantes

O terceiro dia do 32º Show Rural Coopavel recebeu 64.456 visitantes. O número é inferior aos 68.318 do terceiro dia do evento de 2019, mas o acumulado é superior, no comparativo, em 5.915 pessoas. O total de segunda, dia 3, até o fim da tarde desta quarta é de 187.280, contra 181.280 visitantes dos três primeiros dias do evento do ano passado.

O Show Rural Coopavel acontece em uma área de 72 hectares em Cascavel, no Oeste do Paraná – BR-277, km 577 na saída para Curitiba, a dez quilômetros do centro da cidade. São 650 expositores e a estimativa de comercialização, nos cinco dias, feita pelas empresas participantes, é de R$ 2 bilhões.