Terceirização de mão de obra avançará

Reportagem: Josimar Bagatoli

Após terceirizar o serviço de zeladoria, o Executivo de Cascavel pretende avançar no processo e na contratação de empresas para o fornecimento de mão de obra em outros setores. “É um caminho sem volta. O Município tem que cuidar do que é atribuição dele, saúde e educação. As outras áreas temos interesse de repassar para a iniciativa privada, desafogando o limite prudencial. Com isso, conseguimos fazer um serviço melhor”, afirma o secretário de Planejamento e Gestão, Edson Zorek.

Com 8 mil servidores públicos, a prefeitura tenta ao máximo evitar a elevação dos gastos com pessoal devido aos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

No início do ano, para a contratação de 500 zeladores, a prefeitura precisou extinguir a função. No entanto, mais de mil servidores continuam desempenhando a atividade com o vínculo por meio de concurso público. Aos poucos, os terceirizados devem ocupar integralmente a função e os concursados serão remanejados entre as secretarias.

Estão previstas novas contratações de zeladoras para atender as escolas municipais, em um novo certame em fase de elaboração. Além disso, a prefeitura pretende terceirizar também o serviço de atendimento – recepcionistas – das USF (Unidades de Saúde da Família), repassando os servidores atuais para a mesma função no Paço. O passo seguinte será na Assistência Social: serão contratados cuidadores sociais por meio de empresa, pagando por hora. São profissionais que acompanham idosos e crianças – em casa e nos hospitais – com a devida autorização do Município.

A zeladoria da Assistência Social, bem como as recepções dos Centros de Referência, também serão terceirizadas. “Tudo ocorrerá de forma gradativa e planejada – a médio e longo prazo -, trazendo resultados significativos para as próximas administrações”, reforça Zorek.

O Território Cidadão também tende a receber serviços terceirizados, em vez de equipes próprias das secretarias envolvidas nas ações. Haverá o credenciamento de profissionais para que possam desempenhar de maneira contínua atividades de cultura, educação e saúde – por meio de oficinas, atividades esportivas, orientação de higiene. O foco será o trabalho preventivo.

O novo terminal do Aeroporto Municipal também entrará no pacote de terceirizações, com empresa para gerir o espaço e administrar as salas comerciais.

Iluminação

O Município estuda a terceirização da manutenção da iluminação pública, no entanto, todos os aspectos são analisados. Uma PPP (Parceria Público-Privada) não está descartada. “Houve dificuldade de concretizar a ação, conforme experiências de outras cidades. A terceirização talvez seja necessária, mas estamos estudando o melhor caminho. Tem que ter uma análise aprofundada, pois a máquina pública é grande. Não temos o direito de errar”, diz o secretário de Planejamento, Edson Zorek.