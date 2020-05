Tecpar organiza informações para desenvolvimento de soluções contra a Covid-19

O Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar) elaborou dois relatórios para auxiliar empresários e empreendedores que queiram desenvolver novos produtos para o enfrentamento da covid-19. Os documentos organizam informações para produzir e registrar respiradores artificiais e ventiladores pulmonares e para o uso de sanitizantes para esterilização do coronavírus.

O diretor-presidente do Tecpar, Jorge Callado, destaca que o compartilhamento de informações estratégicas para empresas, empreendedores e startups pode agilizar o desenvolvimento de soluções para auxiliar os cidadãos.

SAÚDE PÚBLICA – O relatório sobre respiradores artificiais e ventiladores pulmonares traz um guia elaborado pela Anvisa com os passos a serem seguidos para o desenvolvimento dos produtos e o caminho para acessar as regulamentações aplicáveis.

Em cada passo, há as necessidades específicas de regulamentações voltadas tanto para o projetista quanto para o fabricante. Ao final, o relatório tecnológico apresenta um checklist para o registro do produto na Anvisa e referências técnicas, com material de apoio.

No caso do relatório com informação sobre o uso de sanitizantes para esterilização do coronavírus, a ideia é apresentar de maneira objetiva quais os principais saneantes que podem ser usados na assepsia das pessoas e para o desenvolvimento de túneis e cabines de sanitização.