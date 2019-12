TCE exige devolução de R$ 800 mil na gestão do Hospital Municipal

Foz do Iguaçu – A Segunda Câmara do TCE-PR (Tribunal de Contas do Estado do Paraná) julgou irregular o Contrato de Gestão 21/2010, celebrado entre a Prefeitura de Foz do Iguaçu e a Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar. Por meio dele, a entidade filantrópica assumiu a responsabilidade pelo gerenciamento e pela execução das atividades e dos serviços de saúde prestados pelo Hospital Municipal Padre Germano Lauck a partir do uso de recursos repassados pela administração municipal.

Parte desses valores transferidos em 2010, correspondente a R$ 801.304,41, deverá ser restituída ao tesouro do Município, de forma solidária, pelo ex-prefeito Paulo Mac Donald Ghisi (gestões 2005-2008 e 2009-2012), pela Pró-Saúde e pelo ex-presidente da associação Paulo Roberto Mergulhão. A importância deve ser corrigida.

Conforme a decisão relatada pelo conselheiro Artagão de Mattos Leão, a quantia a ser devolvida foi desembolsada pela prefeitura a título de pagamento de taxas de fomento à entidade. No entanto, o relator observou que, ao mesmo tempo em que não ficaram demonstrados os critérios utilizados para o rateio desses custos indiretos, não há comprovação de que tais despesas guardavam qualquer relação com a finalidade da contratação.

Além disso, ele destacou que o pagamento desse tipo de taxa contraria o a Resolução 28/2011 do TCE-PR e a Portaria Interministerial 127/2008 do governo federal, bem como a jurisprudência do TCU (Tribunal de Contas da União).

Os demais membros da Segunda Câmara do TCE-PR acompanharam, por unanimidade, o voto do relator.

Em 4 de dezembro a Pró-Saúde ingressou com embargos de declaração contra a decisão do TCE, que ainda não foi julgado.