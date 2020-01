Super Bowl 54: Chiefs e San Francisco 49ers disputam título neste domingo

Nova Iorque – Evento esportivo que está entre aqueles de maior audiência televisiva do mundo, o Super Bowl chega à sua edição de número 54 neste domingo (2), às 20h30 (de Brasília). Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers disputarão o título no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, na Flórida (EUA).

Esta será a 50ª edição do Super Bowl na era moderna da NFL (Liga Nacional de Futebol Americano, na sigla em inglês) e definirá o campeão da temporada de 2019/2020, a 100ª da história da Liga. Os Chiefs chegam para o duelo como campeões da conferência norte e em busca de seu segundo título da Liga, cinquenta anos depois da conquista de 1970. Já o pentacampeão 49ers (1982, 1985, 1989, 1990, 1995) chega como vencedor da conferência sul e em busca do sexto Super Bowl, o que o tornaria o segundo maior vencedor, empatado com o New England Patriots, atual campeão.

Para o duelo particular entre os quarterbacs, Patrick Mahomes, dos Chiefs, e Jimmy Garoppolo, dos 49ers, tentam o título para ficar também com a premiação de MVP (jogador mais valioso, na sigla em inglês) da temporada.

O Super Bowl, que é final da NFL, costuma ser o evento esportivo mais assistido do ano em todo o mundo. A partida é a segunda maior audiência esportiva do ano, perdendo apenas para a final da Champions League. Além disso, é a publicidade mais cara da televisão mundial. Um anúncio de 30 segundos custa, em média 5,05 milhões de dólares. No ano passado, 98,2 milhões de espectadores viram a vitória do New England Patriots sobre o Los Angeles Rams.