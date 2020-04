Sudoeste terá mais 120 leitos para pacientes da Covid-19

O chefe da Casa Civil do Governo do Estado, Guto Silva, e o diretor-geral da Secretaria estadual da Saúde, Nestor Werner Junior, visitaram hospitais do Sudoeste que terão expansão de leitos para o atendimento de pacientes com Covid-19.

A agenda incluiu Pato Branco, Palmas, Mangueirinha, Chopinzinho e Coronel Vivida.

No total, a região poderá ter até 120 novos leitos. Em Chopinzinho, a ampliação pode chegar a 10 leitos de UTI adulto e 6 pediátricos, além de 20 em enfermaria para adultos e 12 pediátricos.

Para Mangueirinha, Palmas e Coronel Vivida estão previstos até 10 leitos hospitalares adicionais. E, em Pato Branco, a expansão será de até 24 leitos de UTI e 18 de enfermaria.

A ampliação deve ocorrer de acordo com a demanda. As estruturas serão disponibilizadas sempre que for identificada a necessidade de abertura de novos leitos nos hospitais.

A expansão gradativa de leitos, de acordo com o chefe da Casa Civil, vai desafogar o sistema hospitalar e ainda permitir que os pacientes possam ser atendidos na sua própria região.