SUB-17 | Brasil e México decidem o Mundial em Brasília

Única equipe com seis vitórias em seis jogos na Copa do Mundo de Futebol Sub-17, a seleção brasileira tenta transformar em título a campanha com 100% de aproveitamento em casa. Às 19h, no Estádio Bezerrão, em Gama (DF), o Brasil enfrenta o México em busca do tetracampeonato. Vencedor em 1997, 1999 e 2003, a Canarinho só tem menos conquistas que a pentacampeã Nigéria. Já os mexicanos (2005 e 2011) tentam se igualar aos brasileiros na lista dos maiores vencedores do Mundial. O Brasil chega à final embalado pela vitória (foto) de virada na semifinal sobre a França, por 3 a 2 depois de estar perdendo por 2 a 0. Já o México passou pela Holanda nos pênaltis (4 a 3), depois de empate por 1 a 1 no tempo normal.